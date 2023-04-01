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Адесанья назвал причину, приведшую к нокауту в бою с Перейрой

Адесанья назвал причину, приведшую к нокауту в бою с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья считает, что проблема с его ногой стала ключевой в поединке с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 281.

Напомним, в пятом раунде Перейра зажал Адесанью у сетки и после серии ударов руками добился досрочной остановки.

«Эти удары [по ноге] были быстрыми. Он хорошо попал вторым. Когда я наступил на землю после него, то почувствовал проблему с нервом. Это было похоже на гитарный аккорд, я почувствовал вибрацию, удар током.

Во втором раунде я контролировал бой, но моя левая нога начала слегка волочиться. Я подумал: «Что за чёрт?» Я странно чувствовал себя, когда опирался на неё. Итак, я оказывался у сетки, и он чаще по мне попадал. У него тоже была проблема с ногой, но нерв повлиял на моё движение», – сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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