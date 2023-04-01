Экс-чемпион UFC Биспинг сказал, как Адесанья может победить Перейру в реванше

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался об ожидаемом титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится 9 апреля в Майами (США).

«Я считаю, что Адесанья будет вести себя так же, как и в первом бою, хотя никогда не знаешь наверняка. Возможно, он попытается провести проход в две ноги, поскольку является лучшим грэпплером, и это факт. Он валил Перейру и контролировал его. Кто знает, возможно, на этот раз он попытается провести приём. Вам не нужно быть великим борцом, чтобы изучить тейкдаун.

Не удивляйтесь, если Адесанья попытается спровоцировать Перейру двойным джебом и правым прямым. Когда у соперника поднимутся руки, вы меняете уровень атаки, обхватываете руками его ноги, толкаете и бросаете», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.