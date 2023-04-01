Волкановски предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски высказался о титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится 9 апреля в Майами (США).

«Я считаю, что на этот раз поединок закончится раньше. И я действительно считаю, что Исраэль финиширует его. Думаю, что это произойдёт в третьем раунде, не знаю почему, но таков мой выбор.

Очевидно, Исраэлю есть что доказывать. Всё пройдёт хорошо для него при правильном плане на бой. Это будет отличный хайлайт для него. У него их хватает, но появится ещё один», – приводит слова Волкановски Sky Sports.

Ранее Адесанья назвал причину, приведшую к нокауту в бою с Перейрой.