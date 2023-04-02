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Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Джермейна Франклина

Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Джермейна Франклина
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа одержал победу в поединке с американцем Джермейном Франклином.

Бой продлился все 12 запланированных раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу британскому бывшему чемпиону мира — 118-111, 117-111, 117-111.

Напомним, выступление стало для 33-летнего Джошуа первым с августа 2022 года, когда он повторно уступил действующему обладателю титулов WBA Super, IBF и WBO украинцу Александру Усику. Франклин в ноябре проиграл судейским решением британскому экс-претенденту Диллиану Уайту.

Джошуа одержал 25-ю победу в 28 поединках в профессиональном боксе. На его счету три поражения. Франклин потерпел второе поражение при 21 победе.

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