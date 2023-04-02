Джошуа едва не подрался с представителем команды Франклина после боя

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа едва не подрался с представителями команды американца Джермейна Франклина после боя.
По окончании поединка Джошуа отпихнул своего соперника, после чего один из членов команды американца оттолкнул Джошуа. Уладить разгоравшийся конфликт удалось рефери и остальным представителям боксёров.
Напомним, сам бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу британскому бывшему чемпиону мира — 118-111, 117-111, 117-111.
Для Джошуа эта победа стала первой после двух поражений подряд, которые он потерпел от украинца Александра Усика. Франклин, в свою очередь, ранее проиграл судейским решением британскому экс-претенденту Диллиану Уайту.
Джошуа одержал 25-ю победу в 28 поединках в профессиональном боксе. На его счету три поражения. Франклин потерпел второе поражение при 21 победе.
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