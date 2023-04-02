Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа вызывал на бой Тайсона Фьюри после победы в бою с американцем Джермейном Франклином.

«Британский бокс — это потрясающая вещь, и, честно говоря, я ценю каждого из вас, без шуток. Я хотел бы прийти и поговорить с каждым из вас… Вы знаете меня, я стараюсь делать то, что хотят болельщики. Они сказал Фьюри, да? Что ж, мяч на его стороне. Для меня на 100 процентов было бы честью побороться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Я стою здесь и говорю это с гордостью, это будет честью. вы знаете моего менеджера, вы знаете моего промоутера, у нас уже был диалог, так что давайте надеяться, что это произойдёт, как можно раньше. Мы не становимся моложе! Я не могу дождаться, чтобы вернуться в Техас, развиваться и двигаться вперёд, потому что нас ждёт более крупный бой. Я не могу дождаться следующего большого боя», — приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, Джошуа одержал первую победу после двух поражений подряд.

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