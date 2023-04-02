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Алджамейн Стерлинг назвал лучшего действующего бойца UFC

Алджамейн Стерлинг назвал лучшего действующего бойца UFC
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг считает Джона Джонса лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий.

«Считаю, что лучший — это Джон Джонс. Вы должны признавать, что Джонс — лучший. Его талант совершенно на другом уровне по сравнению с остальными бойцами. А набор навыков, которыми он обладает по сравнению с другими бойцами — небо и земля», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Adam’s Apple.

Джон Джонс в марте этого года вернулся в октагон спустя три года. Американец встретился с французом Сирилем Ганом в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.

Джонс сейчас возглавляет рейтинг UFC pound-for-pound.

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