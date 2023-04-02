PFL 1 2023: Хайбулаев выиграл единогласным решением у Кудо, все результаты турнира

2 апреля в Лас-Вегасе прошёл первый турнир регулярного сезона PFL 1, главным событием которого стал поединок между Бренданом Лонейном и Марлоном Мораесом.
На турнире также выступил российский боец Мовлид Хайбулаев, одержавший победу над Риоджи Кудо единогласным решением судей.
PFL 1. Все результаты:
Брендан Лонейн победил Марлона Мораеса техническим нокаутом во втором раунде;
Роб Уилкинсон победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей;
Уилл Флюри победил Кристофа Джотко раздельным решением судей;
Мовлид Хайбулаев победил Риоджи Кудо единогласным решением судей;
Бубба Дженкинс победил Криса Уэйда единогласным решением судей;
Мартин Хамлет победил Мохаммада Фахретдина болевым приёмом в первом раунде;
Джош Сильвейра победил Сэма Кея удушающим приёмом в первом раунде;
Алехандро Флорес победил Даниэля Торреса единогласным решением судей;
Габриэль Брага победил Хесуса Пинедо раздельным рещением судей;
Ти Флорес победил Дэлана Монте единогласным решением судей;
Импа Канганай победил Кори Хендрикса решением судей.
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