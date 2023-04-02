Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

PFL 1 2023: Хайбулаев выиграл единогласным решением у Кудо, все результаты турнира

2 апреля в Лас-Вегасе прошёл первый турнир регулярного сезона PFL 1, главным событием которого стал поединок между Бренданом Лонейном и Марлоном Мораесом.

На турнире также выступил российский боец Мовлид Хайбулаев, одержавший победу над Риоджи Кудо единогласным решением судей.

PFL 1. Все результаты:

Брендан Лонейн победил Марлона Мораеса техническим нокаутом во втором раунде;

Роб Уилкинсон победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей;

Уилл Флюри победил Кристофа Джотко раздельным решением судей;

Мовлид Хайбулаев победил Риоджи Кудо единогласным решением судей;

Бубба Дженкинс победил Криса Уэйда единогласным решением судей;

Мартин Хамлет победил Мохаммада Фахретдина болевым приёмом в первом раунде;

Джош Сильвейра победил Сэма Кея удушающим приёмом в первом раунде;

Алехандро Флорес победил Даниэля Торреса единогласным решением судей;

Габриэль Брага победил Хесуса Пинедо раздельным рещением судей;

Ти Флорес победил Дэлана Монте единогласным решением судей;

Импа Канганай победил Кори Хендрикса решением судей.