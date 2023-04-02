Даррен Тилл подтвердил, что проведёт бой по правилам бокса
Поделиться
Бывший боец UFC в средней весовой категории Даррен Тилл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором подтвердил предстоящий дебют в профессиональном боксе.
«Хотелось бы подтвердить слухи. Да, это правда, я дебютирую в боксе. Соперника объявят в ближайшие несколько недель. Это будет громкое объявление», — сообщил Тилл в видео на своей странице в социальных сетях.
В марте стало известно, что Даррен Тилл покинул американский промоушен UFC. Позже он сам объяснил, что принял такое решение, поговорив с руководством.
В последних шести боях в UFC Тилл потерпел пять поражений. В последнем поединке Даррен проиграл болевым приёмом в третьем раунде Дрикусу Дю Плесси. Последняя победа Тилла была в 2019 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
13:15
-
12:51
-
11:58
-
11:51
-
10:58
-
09:28
-
09:13
-
08:12
-
08:02
-
02:27
-
02:09
-
01:30
-
01:11
-
00:40
-
00:24
-
00:12
- 1 апреля 2023
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:21
-
21:51
-
21:36
-
21:17
-
20:49
-
19:59
-
19:46
-
18:56
-
18:35
-
17:52
-
17:21
-
16:24
-
15:56
-
15:29
-
14:48
-
14:28
Партнерский контент