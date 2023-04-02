Даррен Тилл подтвердил, что проведёт бой по правилам бокса

Бывший боец UFC в средней весовой категории Даррен Тилл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором подтвердил предстоящий дебют в профессиональном боксе.

«Хотелось бы подтвердить слухи. Да, это правда, я дебютирую в боксе. Соперника объявят в ближайшие несколько недель. Это будет громкое объявление», — сообщил Тилл в видео на своей странице в социальных сетях.

В марте стало известно, что Даррен Тилл покинул американский промоушен UFC. Позже он сам объяснил, что принял такое решение, поговорив с руководством.

В последних шести боях в UFC Тилл потерпел пять поражений. В последнем поединке Даррен проиграл болевым приёмом в третьем раунде Дрикусу Дю Плесси. Последняя победа Тилла была в 2019 году.