Конор Макгрегор намерен провести боксёрский поединок с Жозе Альдо

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на исход боксёрского поединка между Жозе Альдо и Джереми Стивенса.

Шестираундовый бой завершился ничьей решением большинства судей. Один из судей отдал победу Альдо.

«Я и Альдо должны побоксировать», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что в UFC Макгрегор и Альдо проводили бой за титул чемпиона в полулёгкой весовой категории. Поединок завершился победой Конора нокаутом.

Жозе Альдо завершил карьеру в смешанных единоборствах в прошлом году. Это его второй поединок в боксе. В первом бою бразилец выиграл у аргентинца Эммануэля Замбрано. Также Альдо сообщил, что ведёт переговоры о поединке с Флойдом Мейвезером-младшим.