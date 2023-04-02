Конор Макгрегор намерен провести боксёрский поединок с Жозе Альдо

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на исход боксёрского поединка между Жозе Альдо и Джереми Стивенса.
Шестираундовый бой завершился ничьей решением большинства судей. Один из судей отдал победу Альдо.
«Я и Альдо должны побоксировать», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Стоит отметить, что в UFC Макгрегор и Альдо проводили бой за титул чемпиона в полулёгкой весовой категории. Поединок завершился победой Конора нокаутом.
Жозе Альдо завершил карьеру в смешанных единоборствах в прошлом году. Это его второй поединок в боксе. В первом бою бразилец выиграл у аргентинца Эммануэля Замбрано. Также Альдо сообщил, что ведёт переговоры о поединке с Флойдом Мейвезером-младшим.
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