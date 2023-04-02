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Альдо жёстко ответил Макгрегору на предложение провести боксёрский поединок

Альдо жёстко ответил Макгрегору на предложение провести боксёрский поединок
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо отреагировал на предложение ирландского бойца Конора Макгрегора провести боксёрский поединок.

Ранее Макгрегор написал в социальных сетях, что хотел был провести бой по правилам профессионального бокса с Альдо.

«У Конора длинный язык. Он всегда говорит много бреда. У него запланирован бой. Конор, закрой свой рот. Мы должны были драться раньше в UFC. Ты сбежал от меня и теперь продолжаешь нести чушь», — сказал Альдо на пресс-конференции.

Жозе Альдо в прошлом году завершил карьеру в смешанных единоборствах и начал выступать в профессиональном боксе. В двух боях у бразильца одна победа и одна ничья.

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