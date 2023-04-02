Адесанья: хочу устроить кровавую баню для Перейры

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями перед титульным боем-реваншем с бразильским бойцом Алексом Перейрой.

Поединок возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами 8 апреля.

«Я знаю, что буду делать в этот раз. Если я смогу пустить кровь Перейре, то смогу его прикончить. Хочу устроить для него кровавую баню. Представляю, как мы выйдем в октагон, а он в крови от моих ударов локтями. Просто избить его до полусмерти», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Первый поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей прошёл в ноябре прошлого года и завершился победой бразильского бойца техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Перейра стал новым чемпионом UFC в средней весовой категории.