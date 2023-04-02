Сэндхаген объяснил, почему вызвал на бой Двалишвили, а не Шона О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген ответил на вопрос о том, почему он после победы над Марлоном Верой вызвал на бой Мераба Двалишвили, а не Шона О’Мэлли.

«Всё сводится к ценностям. О’Мэлли тоже хороший боец, но не такой сложный соперник, как Мераб Двалишвили. Разве я должен бросать вызов человеку, который не так крут и я об этом знаю? Просто его раскрутили, и он популярен. Меня же на самом деле не слишком волнуют слава и популярность. Буду действовать, основываясь на собственной системе ценностей, а именно — просить самый сложный вызов. Сейчас это Мераб, а не О’Мэлли. Так что надеюсь получить этот бой», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda.

В последнем поединке Кори Сэндхаген выиграл раздельным решением судей у эквадорца Марлона Веры и вызвал на бой Мераба Двалишвили. Грузинский боец принял вызов.