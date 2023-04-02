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Джошуа: не думаю, что бой Фьюри с Усиком сорвался

Джошуа: не думаю, что бой Фьюри с Усиком сорвался
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа считает, что поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком всё ещё возможен.

«У Фьюри сложилась такая ситуация, что он может потенциально подраться с Усиком. Не думаю, что этот бой сорвался. Да, есть ещё обязательные претенденты, но бой за звание абсолютного чемпиона мира важнее обязательных защит. Так что есть шансы на этот поединок.

Что касается моего боя с Фьюри, то я считаю, что это отличный поединок. Но мы это и так знаем. Если бой будет, то будет, если нет — значит, нет. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше, потому что я не хочу ждать 40 лет», — приводит слова Джошуа Boxing Social.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 29 апреля, но стороны не пришли к соглашению.

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