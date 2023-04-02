«Выиграет каждый раунд». Эдди Хирн дал категоричный прогноз на бой Ломаченко — Хэйни

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Дэвином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко. Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«У меня нет сомнений в победе Хэйни. И я считаю, что он выиграет каждый раунд. Сейчас Хэйни получает большие гонорары, и это заслуженно. Это великолепный боец. И поединок с Ломаченко – отличный шаг для него. Думаю, что после этого боя он в кратчайшие сроки перейдёт в следующий дивизион. И там есть отличные бои. Насколько я понимаю, все топовые легковесы переходят в первый полусредний вес», – сказал Хирн на пресс-конференции.

Ранее в интервью Ломаченко ответил, повторит ли Хэйни успех Флойда Мейвезера в боксе.