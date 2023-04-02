Промоутер Джошуа назвал его потенциальных соперников после победы над Франклином

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), высказался о его потенциальных соперниках после победы над американцем Джермейном Франклином.
«Есть бои, которые мы обязаны провести, и у нас есть один шанс, чтобы сделать это. Потенциально это поединок против Тайсона Фьюри. Хотя мне бы хотелось, чтобы Энтони ещё раз выступил под руководством своего нового тренера. Бой с Диллианом Уайтом получился бы отличным.
Насколько я понимаю, Энтони сделает небольшой перерыв, а затем вернётся к тренировкам. Я бы хотел, чтобы он трижды подрался в этом году. И для этого ему необходимо вернуться на ринг не позднее конца лета. Надеюсь, его отсутствие будет недолгим», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
- 2 апреля 2023
-
19:15
-
19:04
-
18:05
-
17:28
-
16:27
-
15:50
-
15:08
-
14:16
-
13:36
-
13:15
-
12:51
-
11:58
-
11:51
-
10:58
-
09:28
-
09:13
-
08:12
-
08:02
-
02:27
-
02:09
-
01:30
-
01:11
-
00:40
-
00:24
-
00:12
- 1 апреля 2023
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:21
-
21:51
-
21:36
-
21:17
-
20:49
-
19:59
-
19:46