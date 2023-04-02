Промоутер Джошуа назвал его потенциальных соперников после победы над Франклином

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), высказался о его потенциальных соперниках после победы над американцем Джермейном Франклином.

«Есть бои, которые мы обязаны провести, и у нас есть один шанс, чтобы сделать это. Потенциально это поединок против Тайсона Фьюри. Хотя мне бы хотелось, чтобы Энтони ещё раз выступил под руководством своего нового тренера. Бой с Диллианом Уайтом получился бы отличным.

Насколько я понимаю, Энтони сделает небольшой перерыв, а затем вернётся к тренировкам. Я бы хотел, чтобы он трижды подрался в этом году. И для этого ему необходимо вернуться на ринг не позднее конца лета. Надеюсь, его отсутствие будет недолгим», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.