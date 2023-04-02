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Бывший тренер Фьюри объяснил, от чего будут зависеть его шансы в бою с Усиком

Бывший тренер Фьюри объяснил, от чего будут зависеть его шансы в бою с Усиком
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Известный британский специалист Бен Дэвисон, в прошлом тренировавший звёздного супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о его потенциальном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Да, я считаю, что Тайсон победит в этом бою, однако его преимущество в размерах сыграет роль в зависимости от того, как он будет драться.

Если Тайсон попытается переиграть Усика передней рукой, то может оказаться в положении, где на него будут давить. Усик будет чередовать джеб и удары по корпусу. И я верю, что это способно заставить Тайсона пойти назад.

Если же Тайсон будет агрессивен, будет давить на Усика, то его габариты сыграют решающую роль. План на бой крайне важен», – сказал Дэвисон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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