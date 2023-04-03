Белал Мухаммад: могу стать звездой, даже исходя из того, что я мусульманин
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Рейтинговый боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад считает, что его религиозные взгляды могут помочь ему стать глобальной звездой мира MMA.
«Я могу стать звездой. И я считаю, что меня можно продвигать различными путями, даже исходя из того, что я мусульманин. Чемпионство Хабиба было грандиозным, а он был русским, но чемпионство мусульманина из США могло бы быть ещё громче. Когда я завоюю пояс, это будет огромное событие», – сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу Jesse ON FIRE.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), Мухаммад досрочно остановил американского проспекта Шона Брэди, нанеся ему первое поражение в карьере.
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