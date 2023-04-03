Тони Беллью: уровень уверенности Джошуа будет расти, он вернётся ещё сильнее

Экс-чемпион мира и действующий обозреватель бокса британец Тони Беллью прокомментировал победу Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) над Джермейном Франклином (21-2, 14 КО).
«Эй Джей был взвешенным и терпеливым на протяжении боя, не буду врать, мне хотелось увидеть нокаут, но в конечном итоге его не было. Это был довольно быстрый бой для супертяжёлого веса. У Энтони хороший джеб, заметны улучшения в работе по корпусу соперника.
Главное, что он вынес для себя много позитива после этого поединка, его уровень уверенности в себе будет расти, он вернётся, и вернётся ещё сильнее.
Я разговаривал с Дерриком, его тренером, он призывал Энтони нажать на газ, и в следующий раз он так и сделает, потому что будет больше доверять этому человеку. Доверие приходит только со временем, оно не появляется за одну ночь, сейчас они работают вместе только восемь недель», — приводит слова Беллью Boxing Social.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду
- 3 апреля 2023
-
08:24
-
01:21
-
01:00
-
00:00
- 2 апреля 2023
-
23:57
-
23:20
-
23:06
-
22:09
-
21:53
-
21:36
-
21:16
-
20:10
-
19:59
-
19:15
-
19:04
-
18:05
-
17:28
-
16:27
-
15:50
-
15:08
-
14:16
-
13:36
-
13:15
-
12:51
-
11:58
-
11:51
-
10:58
-
09:28
-
09:13
-
08:12
-
08:02
-
02:27
-
02:09
-
01:30
-
01:11