Ушёл из жизни чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий
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Чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).
Большую популярность Высоцкому принесли две победы в боях с непобедимым до встреч с Игорем представителем Кубы Теофило Стивенсоном — трёхкратным олимпийским чемпионом и звездой бокса 1970-1980-х годов. Особенно ярким вышел их второй поединок, когда советский боксёр дважды посылал оппонента в нокдаун, а в третьем раунде нокаутировал его.
В 1978 году Высоцкий стал одним из трёх советских боксёров, принявших участие в спаррингах с Мохаммедом Али.
Завершил карьеру Высоцкий в 27 лет, не сумев отобраться на Олимпийские игры в Москве.
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