Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ушёл из жизни чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий

Ушёл из жизни чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий
Комментарии

Чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

Большую популярность Высоцкому принесли две победы в боях с непобедимым до встреч с Игорем представителем Кубы Теофило Стивенсоном — трёхкратным олимпийским чемпионом и звездой бокса 1970-1980-х годов. Особенно ярким вышел их второй поединок, когда советский боксёр дважды посылал оппонента в нокдаун, а в третьем раунде нокаутировал его.

В 1978 году Высоцкий стал одним из трёх советских боксёров, принявших участие в спаррингах с Мохаммедом Али.

Завершил карьеру Высоцкий в 27 лет, не сумев отобраться на Олимпийские игры в Москве.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023