Хабиб оценил победу Мовлида Хайбулаева в бою с Риоджи Кудо в PFL

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, дав краткий комментарий по поводу победы соотечественника Мовлида Хайбулаева, которую он одержал на первом турнире регулярного сезона PFL 1. Соперником Хайбулаева был представитель Японии Риоджи Кудо. Мовлид победил единогласным решением судей.

«Это было доминирующее выступление», — написал Нурмагомедов.

В общей сложности в активе Хайбулаева 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед. Один раз бой с его участием завершился вничью. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

«Жизнь коротка». Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео: