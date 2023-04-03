Логан Пол вызвал Тайсона Фьюри на бой по правилам ММА

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой бы он хотел провести по правилам ММА.

«Знаете, что бы я сделал после всей той чуши, которую Тайсон говорил [о брате Джейке]? Я бы сразился с ним в бою по правилам ММА. Я действительно хотел бы этого поединка. Он не боролся в партере, так что мне всё равно, насколько он велик. Ему было бы лучше нанести первые два удара, чтобы отправить меня в нокаут. В противном случае я переведу его на землю, заберу спину и задушу», — сказал Логан на канале BT Sport в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: