Менеджер Бивола рассказал, когда надеется организовать бой с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер российского чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о возможности проведения поединка между его клиентом и ещё одним российским боксёром, действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
«Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть Дмитрия на ринг в июне. Что касается соперников, то есть пара вариантов. После этого, будем надеяться, появится возможность провести поединок с Бетербиевым за статус абсолютного чемпиона. Это был бы самый большой поединок на данный момент – два непобеждённых боксёра, оба присутствуют в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Корнилова The Ring.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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