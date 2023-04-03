Белфорт бросил вызов Петтису после его победы над Джонсом

Экс-боец UFC Витор Белфорт заявил о желании провести поединок с бывшим чемпионом промоушена Энтони Петтисом. Ранее в Милуоки (США) прошёл турнир Gamebred Boxing 4, в ходе которого Белфорт победил Роналдо Соузу, а Петтис — Роя Джонса-младшего.
«Я хотел провести шесть раундов, потому что каждый раз, когда я так быстро побеждаю, мне трудно найти соперника. Я должен был драться с Роем Джонсом-младшим в этом главном событии. Петтис не должен был драться с ним. Сражаться должны были легенды, а они дали возможность выступить Петтису. У меня есть предложение для Gamebred. Давайте отправимся во Флориду. Вообще, я надеялся, что Рой выиграет, но победил Петтис. Значит, давайте устроим бой во Флориде: я и Петтис. А если нет, приведите Джейка Пола. Стану его отцом и преподам ему хороший урок», — приводит слова Белфорта MMA Fighting.
Тайсон провёл тренировку с экс-чемпионом UFC Белфортом:
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