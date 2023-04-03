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Макгрегор отреагировал на покупку владельцами UFC реслинг-промоушена WWE

Макгрегор отреагировал на покупку владельцами UFC реслинг-промоушена WWE
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на новость о покупке компанией Endeavour, владеющей популярнейшей бойцовской лигой мира, реслинг-промоушена WWE.

Макгрегор опубликовал собственную фотографию, где, помимо титула UFC, он удерживает пояс WWE. Пока неясно, является ли это медиаподдержкой сделки или намёком на дальнейшее развитие событий.

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Согласно анонсу пресс-службы Endeavour, в ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 млрд, куда будет входить как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavour, остальные 49% – владельцам WWE.

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