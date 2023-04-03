Менеджер Бивола объяснил, почему реванш с Канело может не состояться

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, объяснил, почему сомневается в организации реванша с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.
«Я верю, что промоутер Канело, фанаты и телевизионная компания хотят реванша. Этот бой имеет спрос, никаких сомнений, потому что Канело проиграл в большинстве раундов и хочет отомстить.
Однако я не считаю, что команда Канело хочет этого боя. Она сделает всё, чтобы избежать реванша, и я не виню её за это. Изначально Канело заявил, что уступил всего в паре раундов, а затем сказал, что хочет подраться в мае. Так или иначе, а дела говорят громче слов», – приводит слова Корнилова издание The Ring.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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