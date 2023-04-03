Дэвид Хэй: Джошуа не стоит встречаться с Фьюри после такого выступления
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Дэвид Хэй прокомментировал выступление звёздного соотечественника Энтони Джошуа в бою с американцем Джермейном Франклином.
Напомним, Джошуа победил единогласным судейским решением, закрыв поражение от украинца Александра Усика.
«Я бы хотел увидеть Джошуа против Диллиана [Уайта]. После такого выступления не стоит встречаться с Тайсоном Фьюри. Всё станет понятно после двух раундов.
Мы знаем, что ожидать от боя Джошуа и Уайта – это будет фейерверк. Это серьёзный бой, волнующий бой, потому что каждый из них может ударить, и это создаёт интригу. Победитель уже может засматриваться на Фьюри. Хотя Фьюри в любом случае будет думать об Усике», – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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