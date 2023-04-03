О’Мэлли: вопрос времени, когда Умар Нурмагомедов будет в топе легчайшего веса UFC

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли высказался о российском проспекте дивизиона Умаре Нурмагомедове (16-0).
«Умар – крутой засранец. У него 16 побед и ни одного поражения. Он брат Хабиба, а ещё один Нурмагомедов – чемпион в Bellator. Они чёртовы звери. И это вопрос времени, когда Умар попадёт в топ дивизиона», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
Ранее Умар Нурмагомедов высказался о возможном бое с Двалишвили.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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