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Экс-чемпион UFC Уиттакер прокомментировал слухи о бое с Чимаевым

Экс-чемпион UFC Уиттакер прокомментировал слухи о бое с Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал слухи об организации поединка со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым.

Напомним, ранее Чимаев заявил, что считает Уиттакера наиболее вероятным соперником для себя.

«Кто-то сказал, что Чимаев предложил мне бой, и я отказался. Мне не предлагали бой с Чимаевым, и это всё, что я могу сказать. Что есть, то есть. Мне ещё не предлагали никакого боя.

Я продолжаю выжидать, хотя уверен, что мог бы вызвать кого-нибудь за это время. Я общался с UFC, и всё общение свелось к тому, что нужно дождаться чемпионского боя. Я не получал контракта на подпись, и меня не спрашивали, хочу ли я подраться с Чимаевым», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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