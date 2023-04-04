Усик: Фьюри играет в свою игру и считает себя королём

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о британском боксёре Тайсоне Фьюри.

«С ним нельзя быть уверенным даже на три процента или один, что он выйдет на поединок. Потому что зная как было после матча реванша с Владимиром Кличко, когда там есть подписанный документ, на который ему просто плевать. Тайсон играет в свою игру и считает себя королём, – приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Ранее предполагалось, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля на «Уэмбли», однако стороны так и не смогли договориться.

Позже сам Усик заявил, что ещё рассчитывает на возможность проведения боя с Фьюри.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий