Александр Усик анонсировал выход своей книги

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о планах по публикации своей книги.

«Книга готовится, она будет. Моя книга написана в таком формате, что я всё наговаривал своему другу близкому, моему куму, а он это всё писал. Вот просто я говорил моменты, что… Я как-то не могу о себе сказать какие-то вещи, с моей точки зрения, это будет как-то тщетно — говорить о себе в таком формате.

Формат книги таков, что это говорит о моём пути, моём характере и жизни: как я отношусь ко всему происходящему, как преодолеваю трудности. Как смотрю на ситуацию, когда есть жизненные сложности. Какой-нибудь человек скажет: «Всё пропало». Нет, ничего не пропало. Надо просто сесть и посмотреть, перевернуть это вверх дном и посмотреть на это с другой стороны. Просто нужно обдумать ситуацию, как из этого исходить.

Книга будет. Хочется осенью её выпустить на большую аудиторию. Она уже переведена на английский язык и сначала выйдет на Украине», — сказал Усик в эфире YouTube-канала «Киевский торт».

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий