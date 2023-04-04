В команде Шавката Рахмонова отреагировали на слухи о его бое с Камару Усманом

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, не будет проводить поединок с американцем Камару Усманом. Об этом рассказал его менеджер Дэнни Рубинштейн. Ранее в интернете появились слухи, что такой поединок может состояться.

«Сообщения по поводу разработки боя между Камару Усманом и Шавкатом Рахмоновым – полная ложь. Об этом мне рассказал менеджер Шавката Дэнни Рубинштейн», — написал журналист Алекс Бехунин на своей странице в социальных сетях.

В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Шавкат встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова сабмишеном в третьем раунде.

Усман в последнем бою, состоявшемся в ночь с 18 на 19 марта мск на UFC 286, встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: