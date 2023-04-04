Алекс Перейра рассказал, как Исраэль Адесанья замотивировал его пробиться в UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра признался, что одним из тех, кто мотивировал его пробиться в промоушен Даны Уайта, был новозеландец Исраэль Адесанья.
«Когда Исраэль Адесанья присоединился к UFC, я тоже начал внимательно присматриваться к лиге, потому что у меня был интерес к боям в смешанных единоборствах. А вообще есть видео интервью с Исраэлем Адесаньей, которое меня очень замотивировало», — сказал Перейра на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.
Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля мск на турнире UFC 287 состоится реванш между Перейрой и Адесаньей. В их первом бою победу техническим нокаутом в пятом раунде добыл Алекс.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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