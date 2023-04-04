«Сколько Чарло будет переносить бой?» Тим Цзю объявил, что ищет нового соперника

Австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, признался, что намерен искать нового соперника ввиду невозможности в ближайшее время провести бой с американским абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло. Они должны были встретиться в конце января, но из-за травмы американца поединок перенесён на неопределённый срок.

«Расстроен ли я, что он откладывает поединок? О да, конечно. Парень не дрался 12 месяцев. Как долго Чарло ещё будет переносить бой? Всё, что я могу сейчас сделать, это сосредоточиться на себе. Думаю, он понимает, что это будет нелёгкий бой для него. И поэтому хочет быть готов на 120 процентов. Полагаю, раньше он относился ко мне легкомысленно.

С кем теперь я хочу драться? С тем, кто бросит мне вызов. Я хочу продолжать совершенствоваться и иметь такой же подход, как и прежде, – никого не бояться и драться с любым. Главное для меня – профессиональный рост. Оставаться активным, осваивать новые стили и быть способным адаптироваться к любому сопернику. Это как раз та причина, по которой я принимаю ещё один бой. Я не собираюсь ждать. От этого будет только больше пользы», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?