Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 8 на 9 апреля мск на Miami-Dade Arena в Майами (Флорида, США) пройдёт номерной турнир UFC 287, в главном событии которого сразятся новозеландец Исраэль Адесанья и бразилец Алекс Перейра, выступающие в средней весовой категории. Поединок будет носить статус титульного.
Начало бойцовского вечера запланировано на 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует приблизительно в 5:00 мск. Прямую трансляцию всего турнира будет вести платформа UFC Fight Pass. Кроме того, посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Предстоящий бой для Адесаньи и Перейры будет реваншем. В их первом бою, который прошёл на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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