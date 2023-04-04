Нганну обратился к Адесанье перед его титульным боем с Перейрой на UFC 287

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поддержав своего приятеля представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью в преддверии его поединка с бразильцем Алексом Перейрой. Их бой состоится в ночь с 8 на 9 апреля мск на Miami-Dade Arena в Майами (Флорида, США) на турнире UFC 287.
«Неделя боя для моего брата Исраэля. Время вернуться на трон», — написал Нганну.
Фото: Их личного архива Фрэнсиса Нганну
Напомним, предстоящий бой для Адесаньи и Перейры будет реваншем. В их первом бою, который прошёл на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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