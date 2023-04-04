Гастелум: ставлю свой дом на победу Сехудо над Стерлингом

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе американец Келвин Гастелум поделился мнением о предстоящем поединке между своими соотечественниками Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом. Он состоится 6 мая на турнире UFC 288.

«Как же я рад, что он возвращается и будет бороться за титул. Думаю, он победит всех – от первого номера рейтинга до десятого. Я видел, как он работает. Чувствую, что он, без сомнения, победит. Ставлю на это свой дом», — сказал Гастелум на канале Henry Cejudo в YouTube.

Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо: