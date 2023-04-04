Белал Мухаммад заявил о желании провести бой с Камару Усманом

Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад заявил о желании провести поединок с соотечественником Камару Усманом.
«Камару дважды побеждал Колби. Многие считали его величайшим бойцом полусреднего веса. Если я получу поединок с ним и одержу победу в доминирующей манере, никто не будет считать, что я недостоин титульного боя», – сказал Мухаммад на канале Jesse ON FIRE в YouTube.
В последнем бою Мухаммад техническим нокаутом победил соотечественника Шона Брэди. Поединок проходил на турнире UFC 280. Победа в бою с Брэди стала для Белала восьмой подряд. Он не проигрывал с января 2019 года.
Усман в последнем бою проиграл британцу Леону Эдвардсу, защитившему, таким образом, титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
- 4 апреля 2023
-
16:57
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
15:05
-
15:01
-
14:20
-
14:07
-
13:36
-
13:24
-
12:50
-
12:00
-
11:30
-
11:16
-
10:44
-
10:28
-
10:17
-
09:34
-
09:21
-
08:20
-
04:06
-
01:04
- 3 апреля 2023
-
23:28
-
23:12
-
23:00
-
22:32
-
21:59
-
21:09
-
19:49
-
19:31
-
19:02
-
17:54
-
17:00
-
16:30
-
16:18