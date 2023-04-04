Белал Мухаммад заявил о желании провести бой с Камару Усманом

Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад заявил о желании провести поединок с соотечественником Камару Усманом.

«Камару дважды побеждал Колби. Многие считали его величайшим бойцом полусреднего веса. Если я получу поединок с ним и одержу победу в доминирующей манере, никто не будет считать, что я недостоин титульного боя», – сказал Мухаммад на канале Jesse ON FIRE в YouTube.

В последнем бою Мухаммад техническим нокаутом победил соотечественника Шона Брэди. Поединок проходил на турнире UFC 280. Победа в бою с Брэди стала для Белала восьмой подряд. Он не проигрывал с января 2019 года.

Усман в последнем бою проиграл британцу Леону Эдвардсу, защитившему, таким образом, титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: