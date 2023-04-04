Умар Нурмагомедов заявил о желании провести бой в июне с любым соперником

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) сообщил, что готов провести следующий поединок в июне.
Боец также отметил, что его не волнует выбор соперника. Напомним, ранее Нурмагомедов заявлял о желании провести бои с лидерами дивизиона Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном, а также экс-чемпионом организации и ветераном Домиником Крузом.
«Июнь. Без разницы с кем», – написал россиянин в социальных сетях.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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