Экс-чемпион UFC признался, что провёл несколько боёв с зубочисткой во рту

Бывший чемпион WEC и UFC и экс-претендент на титул Bellator, именитый американский ветеран Бенсон Хендерсон, завершивший карьеру в нынешнем году, признался, что не раз выходил в клетку с зубочисткой во рту.

Так, одним из ярчайших эпизодов является бой Хендерсона с соотечественником Хорхе Масвидалем в 2015 году, во время которого зрители с удивлением заметили во рту у Бенсона зубочистку. Хендерсон победил раздельным решением по итогам пяти раундов.

«Во многих боях у меня была зубочистка, это правда. Это была плохая привычка. Я выходил из дома на завтрак, обед или ужин, а из заведения уходил с зубочисткой. Я просто забывал о ней и так научился делать с ней что угодно», – рассказал Хендерсон в подкасте The MMA Hour.