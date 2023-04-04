Экс-чемпион UFC признался, что провёл несколько боёв с зубочисткой во рту
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Бывший чемпион WEC и UFC и экс-претендент на титул Bellator, именитый американский ветеран Бенсон Хендерсон, завершивший карьеру в нынешнем году, признался, что не раз выходил в клетку с зубочисткой во рту.
Так, одним из ярчайших эпизодов является бой Хендерсона с соотечественником Хорхе Масвидалем в 2015 году, во время которого зрители с удивлением заметили во рту у Бенсона зубочистку. Хендерсон победил раздельным решением по итогам пяти раундов.
«Во многих боях у меня была зубочистка, это правда. Это была плохая привычка. Я выходил из дома на завтрак, обед или ужин, а из заведения уходил с зубочисткой. Я просто забывал о ней и так научился делать с ней что угодно», – рассказал Хендерсон в подкасте The MMA Hour.
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