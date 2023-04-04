Тренер Царукяна рассказал о подготовке россиянина к бою с Мойкано

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна, рассказал о подготовке подопечного к поединку с бразильцем Ренато Мойкано, который состоится 29 апреля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 223.

«Арман только что вернулся со сбора по вольной борьбе, сейчас мы активно работаем над контролем и переводами от сетки, а также над подъёмами из партера. Хотя, конечно, я думаю, что Мойкано не переведёт Армана. Но работать нужно над всем, чтобы Арман был во всеоружии.

В этот раз Арман готовится со мной в Краснодаре, а не в США, как к нескольким последним поединкам. Так что вы увидите ещё более убедительное выступление Армана, особенно в плане борцовской техники и лёгкости передвижения по октагону», – цитирует Торосяна издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение поляку Матеушу Гамроту.