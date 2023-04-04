Тренер Царукяна рассказал о подготовке россиянина к бою с Мойкано

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна, рассказал о подготовке подопечного к поединку с бразильцем Ренато Мойкано, который состоится 29 апреля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 223.
«Арман только что вернулся со сбора по вольной борьбе, сейчас мы активно работаем над контролем и переводами от сетки, а также над подъёмами из партера. Хотя, конечно, я думаю, что Мойкано не переведёт Армана. Но работать нужно над всем, чтобы Арман был во всеоружии.
В этот раз Арман готовится со мной в Краснодаре, а не в США, как к нескольким последним поединкам. Так что вы увидите ещё более убедительное выступление Армана, особенно в плане борцовской техники и лёгкости передвижения по октагону», – цитирует Торосяна издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC Fight Night 216, Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова, закрыв поражение поляку Матеушу Гамроту.
- 4 апреля 2023
-
23:10
-
22:10
-
21:04
-
20:52
-
20:08
-
19:05
-
18:00
-
17:23
-
16:57
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
15:05
-
15:01
-
14:20
-
14:07
-
13:36
-
13:24
-
12:50
-
12:00
-
11:30
-
11:16
-
10:44
-
10:28
-
10:17
-
09:34
-
09:21
-
08:20
-
04:06
-
01:04
- 3 апреля 2023
-
23:28
-
23:12
-
23:00
-
22:32
-
21:59