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Усик: когда Фьюри предложил разделить гонорар 70 на 30, я согласился на следующий день

Усик: когда Фьюри предложил разделить гонорар 70 на 30, я согласился на следующий день
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал о сорвавшихся переговорах с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

В частности, украинец объяснил, почему согласился отдать 70% призового фонда Цыганскому королю.

«Когда Тайсон Фьюри сказал «70 на 30», то вся команда, которая со мной работает, сказала, что он сумасшедший. Буквально на следующий день я сказал, что согласен. Здесь дело не в деньгах, здесь дело в поединке, в звании абсолютного чемпиона мира, а этого ждёт много людей. Абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе не было уже несколько десятилетий», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Киевский спорт».

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