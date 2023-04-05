Усик: когда Фьюри предложил разделить гонорар 70 на 30, я согласился на следующий день

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал о сорвавшихся переговорах с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

В частности, украинец объяснил, почему согласился отдать 70% призового фонда Цыганскому королю.

«Когда Тайсон Фьюри сказал «70 на 30», то вся команда, которая со мной работает, сказала, что он сумасшедший. Буквально на следующий день я сказал, что согласен. Здесь дело не в деньгах, здесь дело в поединке, в звании абсолютного чемпиона мира, а этого ждёт много людей. Абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе не было уже несколько десятилетий», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Киевский спорт».

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«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри: