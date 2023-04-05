Президент Bare Knuckle: связывались с Нганну, он просит нереальные деньги
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Президент лиги кулачных боёв BKFC Дэвид Фельдман высказался о переговорах с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Мы уже связывались с Нганну. Мы пообщались с ним и его командой. Есть ощущение, что он просит нереалистичные деньги. Мы не собираемся платить ему ту сумму, что он запросил. Думаю, он примет решение о своём будущем уже в ближайшее время. Время сейчас идёт только вперёд, и его ценность начинает понемногу падать», — приводит слова Дэвида Фельдмана MMA News.
Фрэнсис Нганну покинул UFC в январе свободным агентом и освободил титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Франко-камерунский боец неоднократно заявлял о желании выступить в профессиональном боксе, после чего вернуться в ММА.
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