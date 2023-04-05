«Тайсон перегорел». Отец Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры сына

Отец британского боксёра Тайсона Фьюри Джон прокомментировал, что чувствует звёздный тяжеловес из-за отменённого боя с украинцем Александром Усиком, а также высказался о возможном уходе чемпиона на пенсию.

«Представьте себя на его месте. Вы готовитесь к бою за звание абсолютного чемпиона хэвивейта. И когда уже кажется, что всё на мази, вам говорят, что сделка сорвалась. Причём твои же соотечественники винят именно тебя в срыве переговоров. Думаю, он просто перегорел из-за всего этого. Поэтому сперва мы устроим себе небольшие каникулы. А затем посмотрим, куда дует ветер.

Пенсия? И чем он будет заниматься на пенсии? Бокс — это его жизнь. Я всегда знал, что он будет боксировать до 40 лет. То, что произошло — это пустяк. Мы справимся с этим. И когда соберёмся с мыслями, тогда примем окончательное решение. А пока что нужно просто держать удар и тренироваться. В этой ситуации мне жаль только болельщиков бокса. Ведь была упущена реально крутая возможность определить абсолюта», — приводит слова Джона Vringe.com.