О’Мэлли высказался о предстоящем титульном бое Адесанья — Перейра на UFC 287

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли поделился мнением о предстоящем поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, выступающих в средней весовой категории. Их бой пройдёт на турнире UFC 287 и будет носить статус титульного.

«Думаю, Исраэль собирается выйти и побороться. Он может провести пару хороших тейкдаунов, уложить Алекса на спину и заставить его хорошенько задуматься. В таком случае Перейра не сможет так сильно идти вперёд», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

Предстоящий бой для Адесаньи и Перейры будет реваншем. В их первом бою, который прошёл на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Алекс Перейра готовится к титульному поединку: