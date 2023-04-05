О’Мэлли высказался о предстоящем титульном бое Адесанья — Перейра на UFC 287

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли поделился мнением о предстоящем поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, выступающих в средней весовой категории. Их бой пройдёт на турнире UFC 287 и будет носить статус титульного.
«Думаю, Исраэль собирается выйти и побороться. Он может провести пару хороших тейкдаунов, уложить Алекса на спину и заставить его хорошенько задуматься. В таком случае Перейра не сможет так сильно идти вперёд», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.
Предстоящий бой для Адесаньи и Перейры будет реваншем. В их первом бою, который прошёл на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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