Шлеменко проведёт реванш с Эномото, названа дата боя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт реванш с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Об этом на своём канале в YouTube рассказал промоутер Камил Гаджиев. Бой по правилам кикбоксинга должен состояться на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве 21 апреля.
«Шлеменко – ударник в ММА. Если не ошибаюсь, у него в активе есть выступления по кикбоксингу, хотя это было уже очень давно. Кто такой Эномото? Это боец ММА, у которого отличный грэпплинг, но он исповедует хорошую зрелищную манеру боя в стойке. Думаю, шикарный должен получиться реванш», — сказал Гаджиев.
Шлеменко и Эномото встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Александр тогда победил единогласным решением судей.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко:
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