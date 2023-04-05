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Иван Штырков рассказал, почему принял бой с Виктором Немковым

Иван Штырков рассказал, почему принял бой с Виктором Немковым
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Известный боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков объяснил, почему принял решение провести поединок с соотечественником Виктором Немковым. Их поединок состоится 13 мая в Екатеринбурге на международном турнире по смешанным единоборствам RCC 15.

«Для меня любой бой интересен, и хорошо, что есть такая оппозиция, есть такие имена в российском ММА. Я думаю, что должен получиться отличный бой, отличная заруба, отличное шоу. Всё зависит от настроя, что моего, что Немкова. Ну это логично, мне кажется, провести между нами бой. Если так разобраться, то в полутяжёлом весе уже не так много осталось, с кем бы можно было подраться, кого знали бы люди. Немков – это большое имя и фамилия», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, Штырков одержал в последних пяти боях пять побед.

Дацик ответил Штыркову на критику:

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