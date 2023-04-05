«Я не против сохранить своё здоровье». Штырков — о бое с Немковым в промежуточном весе

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с соотечественником Виктором Немковым. Их бой запланирован на 13 мая в Екатеринбурге. Бойцы сразятся на международном турнире по смешанным единоборствам RCC 15.
«Я знаю, что Виктор Немков умеет делать всё, но у меня нет информации о его чётком плане на этот поединок. Поэтому изучим его и будем готовы ко всем возможным вариантам.
Тот факт, что мы с ним проведём бой в промежуточном весе, меня не смущает – какая разница. Думаю, что он ненамного больше меня в межсезонье, да и весогонка никогда никому на пользу не шла. Если они не против, то и я не против сохранить своё здоровье, хотя бы чуть-чуть. Я не думаю, что это отразится на качестве поединка и шоу», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, Штырков одержал в последних пяти боях пять побед.
«Где пюрешка, Мага?» Штырков подшутил над Исмаиловым:
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