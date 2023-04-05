Соннен: не знаю, сколько лет Нганну. Даже не уверен, что он сам знает, сколько ему лет

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен поделился мнением о франко-камерунском бойце смешанных единоборств Фрэнсисе Нганну. В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года он покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.
«Вариантов у него не так много. Если использовать шахматную терминологию, то едва ли он продумает свои действия на два-три шага вперёд. Не знаю, сколько лет Фрэнсису. Он говорит, что ему 36. Ему по меньшей мере 36 лет. Но я не знаю, сколько точно. Даже не уверен, что он знает, сколько ему лет. Я говорю об этом не для того, чтобы попытаться пошутить. Его тело уже отказало ему. Он просил увеличить гонорары, хотя у него больное колено. Никто в мире не станет смотреть на возрастного бойца с травмой и не станет выписывать ему больший чек. Это действительно странная ситуация.
Я хочу, чтобы он во всём разобрался. Говорю это не для того, чтобы поддеть его. Время идёт. Каждый день, когда он не подписывает контракт, он проигрывает. Ему пора проснуться и перезвонить своему боссу», — сказал Соннен на канале MMA Junkie в YouTube.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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