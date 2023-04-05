Спарринг-партнёр Деонтея Уайлдера объяснил, что делает его мощь уникальной

Американский боксёр Майкл Коффи поделился мнением о мощи своего соотечественника Деонтея Уайлдера. Коффи регулярно посещал тренировочные сборы Уайлдера, помогая ему готовиться к различным поединкам.
«Мы спарринговали в перчатках весом 18 унций. Это супертяжёлый вес, поэтому здесь каждый обладает сильным ударом. Но уникальность Уайлдера, как мне кажется, заключается в том, что он обладает той же силой, при этом имея меньшие габариты.
У него телосложение крузера, но бьёт он как тяжеловес. Думаю, что именно это выделяет его», — сказал Коффи на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
- 5 апреля 2023
-
17:32
-
16:56
-
15:59
-
14:44
-
14:40
-
13:57
-
13:47
-
13:40
-
13:25
-
12:52
-
12:38
-
12:21
-
11:47
-
11:01
-
10:40
-
10:21
-
09:39
-
09:19
-
08:35
-
01:47
-
00:59
-
00:55
-
00:35
-
00:22
-
00:10
- 4 апреля 2023
-
23:10
-
22:10
-
21:04
-
20:52
-
20:08
-
19:05
-
18:00
-
17:23
-
16:57
-
16:40